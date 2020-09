Juventus, occasione Alaba: senza rinnovo il terzino è pronto a lasciare il Bayern (Di giovedì 10 settembre 2020) La Juventus studia i colpi per la prossima stagione e tra gli obiettivi di mercato figura il nome di David Alaba, terzino classe ’92 del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2021. Le trattative tra l’austriaco e il club tedesco vanno avanti da diverso tempo ma l’accordo al momento pare distante. Ecco perché, secondo … L'articolo Juventus, occasione Alaba: senza rinnovo il terzino è pronto a lasciare il Bayern Leggi su dailynews24

forumJuventus : Del Piero: 'Pirlo alla Juve mi ha sorpreso, ma conoscendolo sono convinto che sfrutterà al meglio questa occasione.… - giulimik : Anche oggi su #TuttoSport articolo interessante di @guido_vaciago La parte che fa più male (anche se non stupisce)… - SilviaPrato1 : RT @DrugoSniper85: Carraro chi??!!Quello che interferiva sulle squadre in lotta per il titolo e per le retrocessioni. Il 26/11/ 2004,in oc… - Bice967 : RT @DrugoSniper85: Carraro chi??!!Quello che interferiva sulle squadre in lotta per il titolo e per le retrocessioni. Il 26/11/ 2004,in oc… - gmlavolpe : RT @DrugoSniper85: Carraro chi??!!Quello che interferiva sulle squadre in lotta per il titolo e per le retrocessioni. Il 26/11/ 2004,in oc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus occasione Pres. Piemonte contro Conte: 'Stadium più sicuro di un supermercato, la Juve era più pronta degli altri club' Calciomercato.com Gazzetta - L'infortunio di Zaniolo blocca Dzeko alla Juventus

L’infortunio di Nicolò Zaniolo cambia i piani della Roma e di conseguenza anche il futuro di Edin Dzeko, obiettivo per l’attacco della Juventus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è più una question ...

Pres. Piemonte contro Conte: 'Stadium più sicuro di un supermercato, la Juve era più pronta degli altri club'

Niente da fare per la Juventus, che esattamente come il resto delle società italiane dovrà adeguarsi alle ultime disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm approva ...

L’infortunio di Nicolò Zaniolo cambia i piani della Roma e di conseguenza anche il futuro di Edin Dzeko, obiettivo per l’attacco della Juventus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è più una question ...Niente da fare per la Juventus, che esattamente come il resto delle società italiane dovrà adeguarsi alle ultime disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm approva ...