Juventus, Kulusevski brilla: è pronto per il nuovo modulo di Pirlo (Di giovedì 10 settembre 2020) Nonostante il costante lavoro della dirigenza della Juventus, per rinforzare una rosa già di qualità, non manca entusiasmo per i colpi già portati a casa. Primo fra tutti è sicuramente Dejan Kulusevski, acquistato nel mercato di gennaio ma che si è unito ai bianconeri solo ad agosto. Per lo svedese sono stati sborsati 35 milioni di euro più 9 di bonus nelle casse dell’Atalanta: una cifra importante ma che sembrerebbe sempre più un investimento azzeccato. Il ragazzo ha vinto il premio come miglior giovane della passata Serie A e sta brillando anche con la maglia della Nazionale, ricevendo anche i complimenti di Cristiano Ronaldo dopo la sfida con il Portogallo. Sembra proprio che Kulusevski abbia già il feeling giusto con l’ambiente bianconero. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : Le parole di #Ronaldo su #Kulusevski dopo la vittoria del #Portogallo sulla #Svezia in #NationsLeague - Dalla_SerieA : Juve, Ronaldo e Kulusevski tandem perfetto per Pirlo - - BrunoGiovanni6 : RT @AJGNewsOfficial: La #Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro la #Sampdoria. Andrea #Pirlo non… - UomoDelle : Mettiamo che prima del 20 non arriva gente il mister parte con un [3 5 2] ,magari così: Szczesny… - ItalienskBall : ?? 10.09.2020 ??? Gazzetta dello Sport ??? Corriere dello Sport ??? Tuttosport #Kulusevski #Pirlo #Juventus #Hakimi… -