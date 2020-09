Juventus, il saluto di Higuain alla squadra: buonuscita e… volo per l’Inter Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) Arrivano conferme sull'addio ormai imminente di Gonzalo Higuain alla Juventus. Dopo i rumors delle scorse ore, sembra sia stato trovato l'accordo tra Il Pipita e la Vecchia Signora: a fronte del pagamento di una buonuscita, il centravanti saluterà con un anno d'anticipo.Higuain: addio e Inter Miami alla finestraSecondo quanto si apprende da Tuttosport, e come aveva preannunciato Nicolas Higuain, fratello agente del calciatore, l’intesa con la Juventus per l'addio è stata trovata. Le parti si sarebbero accordate sulla base di una buonuscita che dovrebbe essere inferiore allo stipendio netto da 7,5 milioni previsto dall’ultimo anno di contratto. A fronte del pagamento di tale somma, ... Leggi su itasportpress

Oggi Gonzalo Higuain potrebbe dire addio alla Juventus. Secondo Nicolò Schira, l’attaccante argentino incasserà 2,5 milioni di euro di buonuscita per la rescissione del contratto, dopodiché firmerà un ...

