Juventus, i nuovi record di Cristiano Ronaldo: CR7 vuole la sesta Champions (Di giovedì 10 settembre 2020) , ma soprattutto il titolo di capocannoniere Cristiano Ronaldo non vuole fermarsi più. L’attaccante portoghese – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – vuole ripartire al meglio in vista della prossima stagione di serie A. Due sono i record che vuole inseguire: il primo riguarda il numero di gol e il titolo di capocannoniere, sfuggito già nella scorsa stagione, il secondo la Champions League. Senza dimenticare il riconoscimento personale più ambito: il pallone d’oro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - calciomercatoit : Calciomercato #Juventus - L'#AtleticoMadrid torna alla carica per #Cavani: nuovi contatti con l'attaccante ?? ??… - junews24com : Cristiano Ronaldo fissa i nuovi obiettivi con la Juventus: 40 gol in stagione - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovi La Juventus annuncia otto acquisti in un giorno: chi sono i nuovi giovani Sport Fanpage SKY – Nuovo incontro tra Napoli e Roma per Milik: nessun passo in avanti tra le due società!

Gianluca Di Marzio, collega esperto di calciomercato, ha dato aggiornamenti ai microfoni di Sky Sport sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Era previsto per oggi l’i ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dzeko stop, l'infortunio di Zaniolo cambia tutto"

"Pirlo vitamina K, Conte fattore H", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina. Il tecnico bianconero si affida a Dejan Kulusevski, che può essere l'arma in più della Juventus nel ...

Gianluca Di Marzio, collega esperto di calciomercato, ha dato aggiornamenti ai microfoni di Sky Sport sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Era previsto per oggi l’i ..."Pirlo vitamina K, Conte fattore H", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in prima pagina. Il tecnico bianconero si affida a Dejan Kulusevski, che può essere l'arma in più della Juventus nel ...