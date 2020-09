Juventus, Higuain risolve il contratto e vola a Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) Siamo ai titoli di coda. Dopo tre stagioni con la Juventus, 2016-2018 e 2019-2020,, Gonzalo Higuan e la Juventus si salutano . Il club bianconero e il Pipita hanno trovato l'accordo per la risoluzione ... Leggi su gazzetta

romeoagresti : La #Juventus e #Higuain hanno trovato l’accordo definitivo per la risoluzione del contratto // Juventus have termin… - romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - ManuBaio : #Higuain vicinissimo alla rescissione con la #Juventus. Presto l'accordo con l'Inter di Miami @InterMiamiCF @G_Higuain @juventusfc - ManuFilippone95 : RT @SkySport: Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami - MomoliLuca : Accordo di massima tra #Juventus e #Higuain per la risoluzione del contratto, i bianconeri gli riconosceranno solo… -