Juventus, Giroud il nome nuovo per l’attacco: addio Suarez? (Di giovedì 10 settembre 2020) Juventus, quello di Olivier Giroud è il nome nuovo per l’attacco bianconero. I campioni d’Italia, date le difficoltà di arrivare a Suarez, virano sul bomber francese. A gennaio fu trattato dall’Inter, poi a febbraio fu ad un passo dalla Lazio. Olivier Giroud, alla fine, potrebbe sì arrivare in Italia, ma la sua destinazione sarebbe Torino. È quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio, che rivela come la Juventus abbia chiesto informazioni all’attaccante francese che, tra l’altro, è anche fresco di rinnovo di contratto con il Chelsea. Il piano B dei bianconeri quindi sarebbe il bomber campione del mondo 2018: Giroud, ex Arsenal, sarebbe finito nel mirino di Paratici date le difficoltà ... Leggi su bloglive

