Juventus, è emergenza centravanti: chance per Marko Pjaca contro la Sampdoria? (Di giovedì 10 settembre 2020) Con la sempre più vicina risoluzione contrattuale di Gonzalo Higuain, la Juventus i trova in una situazione alquanto complicata. Il parco attaccanti al momento, senza contare Federico Bernardeschi infortunato, può contare su giocatori come Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Dejan Kulusevski e Marko Pjaca. Volendo, a questi nomi si può aggiungere anche Juan Cuadrado, che al momento sembrerebbe essere orientato a giocare come terzino o come esterno destro in un eventuale 3-5-2. Detto questo è lampante che alla squadra di Pirlo comunque mancherebbe almeno un centravanti di peso, uno di quegli uomini d’area in grado di segnare con continuità stazionando a pochi passi dal portiere avversario. E con la partita contro la Sampdoria sempre ... Leggi su tuttojuve24

infoitsport : Calciomercato Juventus, emergenza centrocampo: un tris inedito per Pirlo - robynol781012 : RT @squilibrioxxx: A chi dice 'mai più #Lavazza ' solo perchè sponsor #Juventus ,vorrei ricordare che proprio Lavazza in pieno #COVID19 è s… - gianmilan76 : RT @zazoomblog: Calciomercato Juventus emergenza centrocampo: un tris inedito per Pirlo - #Calciomercato #Juventus #emergenza https://t.c… - zazoomblog : Calciomercato Juventus emergenza centrocampo: un tris inedito per Pirlo - #Calciomercato #Juventus #emergenza - Sabry17412132 : RT @squilibrioxxx: A chi dice 'mai più #Lavazza ' solo perchè sponsor #Juventus ,vorrei ricordare che proprio Lavazza in pieno #COVID19 è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus emergenza Calciomercato Juventus, emergenza centrocampo: un tris inedito per Pirlo TuttoJuve24.it Monterotondo – Riapre lo stadio del nuoto

Nuova stagione e nuova gestione per lo Stadio del Nuoto. Giovedì 10 riaprono infatti le attività amministrative presso la struttura sportiva, la cui gestione è stata affidata per i prossimi sette anni ...

Juve calciomercato, colpo Suarez: vantaggi e svantaggi

Juventus, Luis Suarez è il nome caldo del calciomercato per l’attacco della Juve. Il giocatore del Barcellona è l’uomo giusto per affiancare Ronaldo e Dybala? Pro e contro. Il calciomercato juve potre ...

Nuova stagione e nuova gestione per lo Stadio del Nuoto. Giovedì 10 riaprono infatti le attività amministrative presso la struttura sportiva, la cui gestione è stata affidata per i prossimi sette anni ...Juventus, Luis Suarez è il nome caldo del calciomercato per l’attacco della Juve. Il giocatore del Barcellona è l’uomo giusto per affiancare Ronaldo e Dybala? Pro e contro. Il calciomercato juve potre ...