Juventus, Banchieri sicuro: “Barbieri giocherà in Champions League. Vi dico che…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il calciomercato della Juventus non si limita solamente alla campagna acquisti legata alla prima squadra allenata da Andrea Pirlo. Durante la scorsa settimana, la dirigenza bianconera ha acquistato dal Novara il promettente terzino destro Tommaso Barbieri. Su di lui risultava anche l’interesse dell’Atletico Madrid, ma la Juventus è stata più brava a calare l’asso e ad anticipare i Colchoneros assicurandosi questo promettente talento italiano. I suoi ex allenatori hanno speso recentemente parole d’orgoglio nei confronti del ragazzo, le cui qualità non sarebbero in dubbio. Inoltre, vi è anche quell’aneddoto con Cristiano Ronaldo, il quale dopo un’amichevole dello scorso hanno ha fatto i complimenti a Barbieri per come lo ha marcato per tutta la partitella. Insomma, l’ormai ex ... Leggi su tuttojuve24

Juventus Banchieri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juventus Banchieri