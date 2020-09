Julia von Heinz, regista di E domani un altro mondo: “Nel mio film passione politica e amore” (Di giovedì 10 settembre 2020) In UND MORGEN DIE GANZE WELT (E domani UN altro mondo) Luisa ha vent’anni, studia Legge e sogna un mondo più giusto. Il suo Paese, la Germania, è scosso a violenti attacchi razzisti, i neonazisti se la prendono con gli stranieri, gli ebrei, la polizia fa poco o niente per impedirlo. La lettera dell’articolo 20 della costituzione tedesca, “La Repubblica Federale di Germania è uno Stato democratico. Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque cerchi di abolire quest’ordine, se altri rimedi non sono possibili”, la spinge – complice un’ex compagna di scuola – verso Antifa, e verso un gruppo di giovani militanti (tra cui spicca il carismatico Alfa) che vivono in una comunità, organizzando manifestazioni, azioni di disturbo, ... Leggi su iodonna

AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD di Julia von Heinz (Germania). La domanda è: fino a che punto è lecito ricorrere alla violenza contro chi la usa, come i gruppi neonazisti tedeschi? Nella Germania contem ...

