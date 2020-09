Jorge Martin positivo al coronavirus spaventa il motomondiale (Di giovedì 10 settembre 2020) La MotoGP ha comunicato la positività al tampone di due addetti ai lavori. Si tratta di un meccanico di un team non specificato e di Jorge Martin del team Red Bull KTM Ajo. Entrambi si trovano già in isolamento e sono al momento asintomatici, ma il pilota spagnolo (secondo in classifica iridata) dovrà rinunciare alla gara della Moto2. Domenica è in programma il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, primo dei due appuntamenti consecutivi sul circuito di Misano. Leggi su ilfogliettone

