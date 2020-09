'È Johnny lo Zingaro': uomo fermato in aeroporto in Sardegna. Ma era uno chef, e ha perso il volo, (Di giovedì 10 settembre 2020) Scambiato per Johnny lo Zingaro , ma era solo un cuoco sardo residente in Inghilterra. Ha dell'incredibile la disavventura capitata ad un uomo sui 60 anni, in partenza ieri mattina dall'aeroporto di ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : È Johnny