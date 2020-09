Jane Fraser sarà amministratore delegato di Citigroup: la prima donna alla guida di una grande banca di Wall Street (Di giovedì 10 settembre 2020) Citigroup è la prima grande banca di Wall Street che sarà guidata da una donna. L’amministratore Michael Corbat ha annunciato che lascerà l’incarico nel febbraio del 2021, dopo 37 anni. Il suo posto sarà preso da Jane Fraser, che lavora nel gruppo da 17 anni e lo scorso ottobre era stata nominata presidente. Lo scorso anno era stata presa in considerazione per la posizione di chief executive officer di Wells Fargo. La scelta è poi ricaduta sull’ex responsabile di JP Morgan Charles Scharf. Anche la capoeconomista di Citi è una donna: Catherine Mann, che ha ricoperto lo stesso ruolo all’Ocse. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

statodelsud : Jane Fraser ceo di Citigroup, prima donna al timone di un colosso bancario - FilippoCarmigna : Jane Fraser nuovo Ceo di Citigroup: è la prima donna a capo di una grande banca Usa - LSveglia : 'Citigroup, Jane Fraser nuovo Ceo, prima donna a guida grandi banche Wall Street' - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Jane Fraser ceo di Citigroup, prima donna al timone di un colosso bancario - Agenzia_Italia : Jane Fraser ceo di Citigroup, prima donna al timone di un colosso bancario -

Ken Leon, CFRA Director of Equity Research, discusses Citi's historic pick of Jane Fraser as the first female CEO of a major global bank. Carsten Brzeski, ING Chief Economist, says the European ...Bald steht erstmals eine Frau an der Spitze einer großen US-Bank: Jane Fraser übernimmt im Februar 2021 den Chefposten bei der Citigroup, teilte das Institut am Donnerstag mit. Der bisherige ...