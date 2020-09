Italo pronto a tagliare 27 collegamenti: a rischio 1.500 posti di lavoro (Di giovedì 10 settembre 2020) Italo potrebbe tagliare 27 collegamenti per la riduzione della capienza: a rischio 1.500 posti di lavoro. ROMA – Italo potrebbe tagliare 27 collegamenti per la riduzione della capienza decisa dal Governo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’azienda starebbe valutando la possibilità di ridurre le corse da 87 a 60 con le tratte meno frequenti che verranno cancellate. L’effetto della pandemia su Italo L’effetto della pandemia su Italo è stato negativo. Durante il lockdown l’azienda ha perso circa 200 milioni di euro con le restrizioni decise dal Governo che potrebbero portare ad una ulteriore taglio delle tratte destinate a diventare 60 ... Leggi su newsmondo

