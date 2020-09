Italo in crisi per il distanziamento: a rischio migliaia di posti di lavoro (Di giovedì 10 settembre 2020) Le misure anti-Covid di distanziamento personale che in estate hanno fatto scoppiare il caos tra i mezzi di trasporto su rotaia, in particolare per i treni ad Alta Velocità, hanno messo sempre più difficoltà le compagnie ferroviarie. Italo-Ntv starebbe pensando di tagliare 27 collegamenti: dalle 111 tratte prima del lockdown, alle 87 di oggi, arriveranno ad essere 60 gli itinerari in tutto il network, con conseguenze per circa 5mila posti di lavoro. Italo in crisi per il distanziamento: i motivi della crisi L’ordinanza dei primi di agosto firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, riconfermando il massimo di capienza del 50% all’interno dei vagoni, ha messo in crisi tutto il settore dei treni ad ... Leggi su quifinanza

SkyTG24 : Covid, le norme sul distanziamento mettono in difficoltà Italo: ipotesi taglio delle corse - coscienzavigile : RT @SkyTG24: Covid, le norme sul distanziamento mettono in difficoltà Italo: ipotesi taglio delle corse - Ikaroixxx : RT @SkyTG24: Covid, le norme sul distanziamento mettono in difficoltà Italo: ipotesi taglio delle corse - marco__lecce : RT @SkyTG24: Covid, le norme sul distanziamento mettono in difficoltà Italo: ipotesi taglio delle corse - SkyTG24 : Covid, le norme sul distanziamento mettono in difficoltà Italo: ipotesi taglio delle corse -