Irak, Trump si gioca il jolly. Ridotto il contingente militare (Di giovedì 10 settembre 2020) Valeria Robecco Rimpatriati 2.200 soldati da Bagdad, come nel 2015. Atteso a giorni un annuncio simile sull'Afghanistan Donald Trump porta avanti la promessa fatta agli americani e riduce drasticamente il numero delle truppe statunitensi in Irak. Il presidente ha deciso di tagliare gli uomini sul terreno da 5.200 a 3.000 entro fine settembre, riportando il numero delle forze nel paese all'incirca ai livelli del 2015, nella fase iniziale della campagna contro lo Stato Islamico. Ad annunciarlo è stato il generale Frank McKenzie, che guida il comando centrale dell'Esercito: «Questa presenza ridotta ci consente di continuare a consigliare e assistere i nostri partner iracheni per cercare di assicurare la sconfitta duratura dell'Isis», ha detto, sottolineando come «la decisione è dovuta alla nostra fiducia nella ... Leggi su ilgiornale

