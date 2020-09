Internazionali BNL d’Italia 2020, Medvedev rinuncia a Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniil Medvedev, in semifinale agli Us Open in corso a Flushing Meadows, ha deciso: niente Internazionali BNL d’Italia 2020 per motivi personali. Di conseguenza il suo posto nell’entry list della 90esima edizione dell’appuntamento Romano viene preso dallo statunitense Sam Querrey, mentre Federico Gaio entra nelle qualificazioni liberando una delle sei wild card a disposizione degli organizzatori per il tabellone “cadetto”, in aggiunta a quelle concesse già a Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Gian Marco Moroni, Matteo Gigante e Luciano Darderi (al posto di Paolo Lorenzi, che entra nelle “quali” con la sua classifica). Leggi su sportface

Gli Internazionali BNL d'Italia 2020 vedranno al via un totale di diciannove italiani tra main draw e tabellone di qualificazione. In un’edizione inedita del torneo capitolino che andrà in scena nel m ...

Gli Internazionali BNL d'Italia 2020 vedranno al via un totale di diciannove italiani tra main draw e tabellone di qualificazione. In un'edizione inedita del torneo capitolino che andrà in scena nel m ...