Inter | Kolarov su Mihajlovic | «Era il mio idolo da bambino»

Il neo acquisto dell'Inter ha svelato il suo idolo da bambino In una Intervista ai canali ufficiali dell'Inter, il neo acquisto nerazzurro Aleksandar Kolavor ha parlato anche del suo idolo da bambino: ovvero Sinisa Mihajlovic, anch'esso passato dalle parti Interiste in passato. «Mihajlovic era il mio idolo da bambino quando giocava nella Stella Rossa. Il mio destino può essere come il suo, magari chiuderò anche io la carriera all'Inter».

