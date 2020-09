Inter, Kolarov: "Ero già stato vicino ai nerazzurri, non ci ho pensato due volte. Ruolo? Mi trovo bene da centrale" (Di giovedì 10 settembre 2020) Aleksandar Kolarov ha rilasciato le sue prime parole da neo giocatore dell'Inter ai canali ufficiali della società nerazzurra Leggi su 90min

Inter : ?? | BENVENUTO Le teorie sono tante, ma la verità è una. ??????? #Inter #ForzaInter #NotForEveryone #Kolarov - Inter : ??? | INTERVISTA 'Dire sì all'Inter è stato facile, voglio dare il massimo e vincere' ??? Le prime parole di Aleksa… - Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - Radwan_A8 : RT @Inter: ?? | BENVENUTO Le teorie sono tante, ma la verità è una. ??????? #Inter #ForzaInter #NotForEveryone #Kolarov - AnjuFL : RT @Inter: ??? | INTERVISTA 'Dire sì all'Inter è stato facile, voglio dare il massimo e vincere' ??? Le prime parole di Aleksandar #Kolarov… -

La prima stagione in nerazzurro di Godin non è stata soddisfacente. Il difensore uruguaiano non ha convinto nella linea a tre di Conte, venendo soppiantato spesso da Bastoni. Con l’arrivo anche di Kol ...INTER KOLAROV – Aleksandar Kolarov ha si è presentato ufficialmente all’Inter e ai tifosi nerazzurri. Il terzino è approdato a Milano dopo tre stagioni alla Roma. Queste le parole del giocatore serbo ...