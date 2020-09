Insensato richiamo all’equità con gli omicidi di Filippo Limini e Willy Monteiro Duarte (Di giovedì 10 settembre 2020) Ci sono tanti aspetti che vanno ancora chiariti a proposito del doppio omicidio avvenuto in meno di un mese, che ha purtroppo visto protagonisti due giovani come Filippo Limini e Willy Monteiro Duarte. Se da un lato è giusto non associare gli accusati di Colleferro al fatto che seguissero Salvini sui social, come per altro abbiamo puntualizzato pochi giorni con un pezzo specifico, allo stesso tempo sta prendendo piede in queste ore un benaltrismo sovranista ancora più Insensato se vogliamo. L’evitabile benaltrismo con gli omicidi di Filippo Limini e Willy Monteiro Duarte Sostanzialmente, da un paio di giorni a questa parte in molti stanno ... Leggi su bufale

Noovyis : (Insensato richiamo all’equità con gli omicidi di Filippo Limini e Willy Monteiro Duarte) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Insensato richiamo Insensato richiamo all’equità con gli omicidi di Filippo Limini e Willy Monteiro Duarte Bufale.net