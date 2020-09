Industria, a luglio produzione in recupero ma -8% su anno (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue a luglio, secondo i dati Istat, la ripresa della produzione Industriale, con un aumento mensile, al netto della stagionalità, del 7,4%. Nella media del trimestre maggio-luglio il livello della produzione cresce del 15% rispetto ai tre mesi precedenti. La crescita su base congiunturale, particolarmente vivace per i beni strumentali, si estende a quasi tutti i settori di attività economica, con l'eccezione del settore estrattivo e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, in contenuta flessione.In termini annuali si osserva, invece, una diminuzione dell'8%, che coinvolge sostanzialmente tutti i settori, con intensità particolarmente marcate per la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati e per le industrie tessili, ... Leggi su liberoquotidiano

CorriereCitta : Industria, a luglio produzione in recupero ma -8% su anno - Agenpress : Industria. Istat, produzione luglio +7,4% mese, -8% anno - Italpress : Industria, a luglio produzione in recupero ma -8% su anno - discoradioIT : Industria: @Istat, +7,4% produzione a luglio; -8% sull'anno - Mario_Massara : RT @FaiCislCalabria: ?? #8settembre2020 - Si è svolto l'Attivo Unitario Regionale FAI-FLAI-UILA #Calabria per l'approvazione del verbale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria luglio Industria, Istat: a luglio produzione +7,4% su mese, -8% su anno Yahoo Finanza Italia, Produzione industriale (MoM) in luglio

Italia, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +7,4%, in calo rispetto al precedente +8,2% (la previsione era +3,5%).

Italia, Produzione industriale (YoY) in luglio

Italia, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) -8%, in aumento rispetto al precedente -13,9% (la previsione era -9,7%).

Italia, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +7,4%, in calo rispetto al precedente +8,2% (la previsione era +3,5%).Italia, Produzione industriale in luglio su base annuale (YoY) -8%, in aumento rispetto al precedente -13,9% (la previsione era -9,7%).