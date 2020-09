Indiecinema Film Festival 2020/21 (Di giovedì 10 settembre 2020) Dal 6 all’11 ottobre, scopri il meglio del cinema Indipendente Una prima lista dei Film, in aggiornamento nei prossimi giorni, selezionati per l’, il cui obiettivo è proporre il meglio del cinema indipendente. La prima sessione si svolgerà online dal 6 all’11 ottobre, a cui seguiranno altre sessioni circa ogni 3 mesi, sul canale Indiecinema. I Film vincitori saranno proiettato dal vivo a Roma il 6 e 7 febbraio 2021 al teatro Flavio (zona Colosseo). Sarà il pubblico ad assegnare i premi per il miglior Film miglior, miglior documentario e miglior cortometraggio, con un voto on line da 1 a 10 sotto ogni Film. Indiecinema www.Indiecinema.it info@Indiecinema.it Leggi su romadailynews

