Incredibile: De Laurentiis avrebbe detto di avere un’indigestione (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ di pochi istanti fa la notizia della positività al Covid19 del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La notizia ha subito fatto il giro … L'articolo Incredibile: De Laurentiis avrebbe detto di avere un’indigestione proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Non arriva una buona notizia per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è risultato positivo al Coronavirus, la notizia ha già fatto il giro del web. Un allarme che lo stesso ...9 settembre 2006, sono trascorsi 14 anni dalla prima partita del Napoli di Aurelio De Laurentis in Serie B, il match in questione fu quello contro il Treviso in uno stadio San Paolo quasi del tutto pi ...