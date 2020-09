Incidenti in montagna, tragedia in Valtellina: alpinista precipita e muore sul colpo (Di giovedì 10 settembre 2020) tragedia alpinistica questa mattina in Valtellina. Un alpinista, del quale ancora non si conoscono le generalità, è morto dopo essere precipitato poco prima delle 10 dal Disgrazia, vetta di circa 3600 metri in territorio fra Valmalenco e Buglio in Monte (Sondrio). L’allarme e’ stato lanciato dai due compagni di arrampicata della vittima, recuperati illesi dai militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio, coordinati dal comandante Christian Maioglio, intervenuti con il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Gli elicotteri di Areu, decollati dall’aviosuperficie di Caiolo e da Bergamo, sono ora ostacolati dalla fitta nebbia nell’operazione di recupero del cadavere. I militari del Sagf, delegati dalla Procura di Sondrio nella ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Incidente durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo. Ha perso la vita un soccorritore della Guardia di Fi… - CorriereQ : Incidenti montagna: morta 17enne a Lecco - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scivola e cade sul monte Resegone, morta 17enne nel Lecchese - TanaCobra : Il 1° Dicembre 1923: la diga del Gleno cede, liberando 6 milioni di metri cubi d’acqua... #Gleno #ValdiScalve… - albertocol9 : RT @SkyTG24: Scivola e cade sul monte Resegone, morta 17enne nel Lecchese -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti in montagna: in Valcamonica escursionista di 17 anni precipita e muore. Dolomiti del Brenta, grave una 49enne La Repubblica Scivola sul Resegone, perde la vita ragazza di 17 anni

Non ce l’ha fatta la 17enne scivolata nella tarda mattinata di ieri sul Resegone, la ragazza è morta all’ospedale Manzoni di Lecco a causa dei traumi riportati. L’incidente era avvenuto nella zona del ...

Non ce l'ha fatta la 17enne scivolata nella tarda mattinata di ieri sul Resegone, la ragazza è morta all'ospedale Manzoni di Lecco a causa dei traumi riportati. L'incidente era avvenuto nella zona del ...