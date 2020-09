Incidente sul lavoro | 35enne resta schiacciato da trave in cemento (Di giovedì 10 settembre 2020) Tremendo Incidente sul lavoro, un uomo muore in maniera orrenda travolto da una trave in cemento pesante tonnellate. Il decesso avviene in circostanze terribili. Un tremendo Incidente sul lavoro ha portato alla morte di un giovane operaio. Si tratta di Michele Murgia, di 35 anni, che lavorava come autotrasportatore per una ditta di alimentari all’ingrosso. … L'articolo Incidente sul lavoro 35enne resta schiacciato da trave in cemento proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

