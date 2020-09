Incendi nel Sannio, ora tocca a contrada San Vitale – VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Sembra non finire l’incubo Incendi nel Sannio. I vigili del fuoco sono impegnati per un vasto rogo in contrada San Vitale a Benevento. Ettari di vegetazione e sterpaglie sono andati in fumo. Si sospetta la matrice dolosa. Caschi rossi al lavoro, dalla tarda serata di ieri, anche a Foglianise dove ancora non vengono domate per intero le fiamme nell’area della montagna di San Michele e Monte Caruso. L'articolo Incendi nel Sannio, ora tocca a contrada San Vitale – VIDEO proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

