Incendi in California, il cielo di San Francisco si tinge di arancione: lo scenario è apocalittico | FOTO | VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Incendi in California: il cielo di San Francisco si tinge di arancione FOTO VIDEO Sembrano uscite da un film post-apocalittico le immagini che arrivano da San Francisco, dove il cielo si è colorato di arancione a causa degli Incendi che stanno devastando la California e che finora hanno provocato 3 vittime. Nello stato Californiano, infatti, gli Incendi proseguono ormai da più di tre settimane, aiutati anche dal forte vento che ha spinto le fiamme per quaranta chilometri attraverso terreni montuosi e colline. Secondo gli esperti, mille chilometri quadrati sono andati in fiamme in appena 24 ore, mentre ... Leggi su tpi

GassmanGassmann : Gli incendi in California... questo il cielo fotografato dagli abitanti, una devastazione senza precedenti. Dobbiam… - Corriere : San Francisco come Blade Runner: un cielo apocalittico color arancione (colpa degli inc... - ilpost : Mercoledì le luci dei palazzi e delle auto nella baia di San Francisco sono rimaste accese anche in pieno giorno pe… - PietroCalabrese : RT @Misurelli77: Cielo apocalittico a San Francisco Dovuto al fumo degli incendi che stanno devastando la California Mi raccomando! Non di… - Dreaant : Molto più importante parlare della cogliona di 'non ce n'è coviddi' che degli incendi che stanno colpendo la California ovviamente. -