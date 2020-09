In poche ore due furti al centro commerciale: 4 arresti (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – Erano circa le 16 di ieri, a Roma, quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani, sono intervenuti presso il centro commerciale Porta di Roma dove due persone avevano rubato un maglione all’interno di un negozio di abbigliamento dopo averne forzato e rotto la placca antitaccheggio. Immediatamente i poliziotti hanno bloccato un 21enne georgiano, e una donna ucraina di 30 anni. I due sono stati portati presso gli uffici di polizia e arrestati per furto aggravato in concorso. Poco piu’ di un’ora dopo, gli agenti della sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, sono intervenuti in un negozio di elettronica all’interno dello stesso centro, dove hanno bloccato due uomini: un cittadino bielorusso di 26 anni e un cittadino costaricano di 30 ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : poche ore Assumere colf per poche ore La Legge per Tutti Terra dei fuochi, rogo tossico nel giorno dalla visita del ministro Costa a Giugliano

A poche ore dall’arrivo del ministro Sergio Costa, Giugliano continua a bruciare e non ha mai smesso di farlo in questa lunga e calda estate. Un altro rogo ha appestato l’aria questa mattina. Il luogo ...

Vaccino coronavirus, lo stop avrà conseguenze sugli altri «finalisti»?

Che cosa potrebbe cambiare nella galassia dei vaccini anti Sars-CoV-2 dopo la sospensione dei test da parte di AstraZeneca? La comunità scientifica è compatta: non si tratta di uno stop, anzi è la pro ...

