In Israele non riescono a tenere sotto controllo il coronavirus (Di giovedì 10 settembre 2020) I casi giornalieri aumentano da settimane, e ieri c'è stato un nuovo picco: il governo sta considerando un nuovo lockdown Leggi su ilpost

Quaranta città e quartieri, quasi tutti ebrei ultra-ortodossi e arabi sono stati chiusi per la seconda ondata di coronavirus in Israele. Sono misure drastiche, il coprifuoco dura dalle sette di sera a ...

Perché Donald Trump è stato candidato al Premio Nobel per la Pace, e non lo vincerà

Donald Trump candidato al Premio Nobel per la Pace 2021. Per quanto possa sembrare una bufala, lui che si è sempre proclamato favorevole alla tortura, è tutto vero. Il tycoon è stato nominato da un pa ...

