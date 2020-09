In Francia va sempre peggio: 9.843 nuovi positivi al coronavirus in un giorno (Di giovedì 10 settembre 2020) sempre peggio: oggi in Francia sono stati rilevati 9.843 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2, un record dall'inizio dell'epidemia nel Paese, secondo le cifre diffuse da Santé Publique France e ... Leggi su globalist

Sempre peggio: oggi in Francia sono stati rilevati 9.843 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2, un record dall'inizio dell'epidemia nel Paese, secondo le cifre diffuse da Santé Publique France e ri ...

Yamaha Ténéré Rally 700: TEST esclusivo su un'isola della Sardegna

La Yamaha Ténéré 700 Rally Edition è piaciuta parecchio: il primo lotto è arrivato a luglio in Italia (200 moto) ed è stato bruciato in un attimo. Questa edizione si differenzia solo nell'estetica e n ...

