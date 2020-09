In 50 anni il regno animale ha perso due terzi della popolazione: il rapporto del Wwf (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo un rapporto del Wwf, in 50 anni sono stati persi circa due terzi, il 68%, degli animali selvatici a livello globale, fenomeno che mette a rischio il pianeta. Un nuovo drammatico rapporto è stato pubblicato dall’organizzazione mondiale Wwf, dal quale emerge che negli ultimi 50 anni a livello globale è stato perso il 68% … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

