Immortals Fenyx Rising ha una data di uscita e spettacolari trailer e video gameplay (Di giovedì 10 settembre 2020) Durante l'evento Ubisoft Foward, la compagnia francese ha presentato nuovamente il loro coloratissimo titolo Gods and Monsters, ora rinominato Immortals: Fenyx Rising.Qui di seguito, possiamo ammirare un nuovo trailer cinematico e un nuovo video di gameplay:In aggiunta ai video, Ubisoft ha anche confermato la data d'uscita: Immortals: Fenyx Rising uscirà il prossimo 3 dicembre 2020.Leggi altro... Leggi su eurogamer

