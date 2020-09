ILIC E LA POTENZA SERBA, UN NUOVO JOLLY NEL CENTROCAMPO DI JURIC (Di giovedì 10 settembre 2020) Forze fresche nel NUOVO CENTROCAMPO dell’Hellas Verona. Per Ivan JURIC, un NUOVO Ivan, che di cognome porta ILIC. Gli scaligeri nella giornata di ieri hanno presentato il centrocampista serbo classe 2001 arrivato dal Manchester City. Nato a Nis il 17 marzo del 2001 è cresciuto calcisticamente parlando alla Stella Rossa di Belgrado, in Serbia dopo le due parentesi nel Filip Filipović e nel Real Niš. Dopo l’esperienza nel vivaio serbo, diventa il più giovane calciatore di sempre ad aver indossato la maglia della Stella Rossa prima di passare nel Manchester City (insieme al fratello Luka) nel 2017. In patria veste la maglia del FK Zemun. Nella scorsa stagione dopo la parentesi in Serbia vola in Olanda in Eerste Divisise con la maglia del Nac Breda totalizzando nel ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : ILIC POTENZA ILIC E LA POTENZA SERBA, UN NUOVO JOLLY NEL CENTROCAMPO DI JURIC alfredopedulla.com