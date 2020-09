Ilary Blasi,la frase che colpisce sulla vita e gli “attimi “ – FOTO (Di giovedì 10 settembre 2020) Ilary Blasi, la nota presentatrice TV, condivide con i fans un suo ultimo scatto. La frase sulla vita e gli attimi stupisce tutti. View this post on Instagram Non si ricordano i giorni ,si ricordano gli attimi (Cesare Pavese) A post shared by Ilary Blasi (@IlaryBlasi) on Sep 10, 2020 at 4:51am PDT Ilary Blasi … L'articolo Ilary Blasi,la frase che colpisce sulla vita e gli “attimi “ – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

andromedua : In realtà volevano imitare Belen e Ilary Blasi - MondoTV241 : Isola Dei Famosi, ecco quando tornerà e chi sarà alla conduzione #isoladeifamosi - letterstomoonie : @gcfko_o io sento la voce di camilla che imita ilary blasi che dice paola - gcfko_o : ogni tanto il vostro cervello si spegne e sentite la voce di ilary blasi che PAOLA IL TOPO o..? - GaetanoRicco : Viola ha dato così tante versioni che quando le hanno chiesto le generalità ha risposto: 'Ilary Blasi' #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi, lo scherzo è terribile e lei… Guarda il video privato OGGI In arrivo l'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi non ci sarà

Anche per la stagione televisiva 2021 ci sarà spazio per l'Isola dei Famosi. La notizia è giunta da poco a seguito della presentazione dei palinsesti Mediaset che hanno rivelato i nuovi programmi in o ...

L'Isola dei Famosi, ecco quando torna la nuova edizione senza Alessia Marcuzzi

L'Isola dei Famosi torna con una nuova edizione a gennaio 2021, ma Alessia Marcuzzi lascia il timone della conduzione dopo quattro edizioni consecutive. I fan de L’Isola dei Famosi possono esultare: l ...

Anche per la stagione televisiva 2021 ci sarà spazio per l'Isola dei Famosi. La notizia è giunta da poco a seguito della presentazione dei palinsesti Mediaset che hanno rivelato i nuovi programmi in o ...L'Isola dei Famosi torna con una nuova edizione a gennaio 2021, ma Alessia Marcuzzi lascia il timone della conduzione dopo quattro edizioni consecutive. I fan de L’Isola dei Famosi possono esultare: l ...