Il video de La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari è un omaggio a Stranger Things (Di giovedì 10 settembre 2020) Esce il video de La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari, un omaggio alla serie TV Stranger Things. Dopo il repack del disco Fuori Dall’Hype e il podio al Festival di Sanremo 2020 con il brano Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari sono stati costretti a posticipare il loro primo tour nei palasport a causa dell’emergenza Covid-19. Recupereranno tutti i concerti ad ottobre ma intanto pubblicano il loro nuovo singolo. La Storia Infinita colleziona da subito milioni di ascolti e arriva dopo il successo di Ridere, singolo della primavera/estate 2020 certificato Disco di Platino. La ... Leggi su optimagazine

matteosalvinimi : A Luco di Mugello (Firenze), in un luogo di storia millenaria carico di spiritualità, un gesto di benvenuto che mi… - micheleemiliano : LA PUGLIA CE LA FA. Questo non è uno spot elettorale. È una storia d’amore. Tra noi pugliesi e la nostra terra.… - Montecitorio : #NildeIotti è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera. Eletta nel 1979, confermata nel 1983… - pallonerosario : RT @RadioSavana: Bambina lasciata a casa per uno starnuto! Non solo, per tornare a frequentare l'asilo nido dovrà fare pure il tampone #Cov… - startzai : RT @paolomarangon_: Certe volte viene voglia di fare sbagli clamorosi da ritrovarsi in posti sconosciuti, in video girati su un altro piane… -

Ultime Notizie dalla rete : video Storia Honda, la storia a fumetti in video NEWSAUTO VIDEO | Emma Dante e Donatella Finocchiaro raccontano Le Sorelle Macaluso

David Foster Wallace scrisse che “Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi”. Emma Dante ne Le Sorelle Macaluso racconta una storia d’amore (e risentimento) tra cinque sorelle ma tratta i ricordi c ...

Willy Monteiro, Colleferro si ribella: «Non siamo il Bronx, qui il reato più diffuso è il divieto di sosta»

La musica di Gomorra accompagna gli speciali tv, mai visti così tanti giornalisti qui nell'hinterland romano, per raccontare un fatto drammatico ma anche per dipingere la cittadina come il Bronx. Le g ...

David Foster Wallace scrisse che “Ogni storia d’amore è una storia di fantasmi”. Emma Dante ne Le Sorelle Macaluso racconta una storia d’amore (e risentimento) tra cinque sorelle ma tratta i ricordi c ...La musica di Gomorra accompagna gli speciali tv, mai visti così tanti giornalisti qui nell'hinterland romano, per raccontare un fatto drammatico ma anche per dipingere la cittadina come il Bronx. Le g ...