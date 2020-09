Il trucco del governo che inguaia le aziende (Di giovedì 10 settembre 2020) Una legge aurea liberale è che meno si legifera e meglio è. Quando poi a farlo sono i giallo-rossi e parlano di semplificazioni, beh allora… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

fefetomlinson00 : @beingKappa La bottiglia da 750 ml!! La scatola del pranzo (da mettere dritta de no ti si rovescia l'olio per tutto… - Pier9121HD : #Aliexpress € 0,86 30%OFF | Mobile Del Telefono Clip di Luce Selfie LED Flash Automatico Per Il Telefono Cellulare… - ledfloydroses : la linea dell’eyeliner non mi è venuta bene e forse ne ho messo troppo. non so se la metterò come profilo wa bc la… - lyca74 : La bellezza è un' attenzione che diamo al corpo, il trucco ed il vestire sono mani di altri, che lambiscono la sens… - Stefy_cm8 : Domani matrimonio con i 30 gradi, la mascherina sopra il trucco, i tacchi dalle 13 alle 3 del mattino, qualcuno mi… -

Ultime Notizie dalla rete : trucco del Il trucco dell'illusionista racconta l'America | il manifesto Il Manifesto “Invecchiata”: Vanessa Incontrada di nuovo presa di mira

Vanessa Incontrada presa di mira dopo il red carpet a Venezia. Ma Selvaggia non ci sta e prende le parti della diva e paladina del “body positive”. Dopo un red carpet da urlo a Venezia Vanessa Incontr ...

Vendite di rossetto sprofondano a causa di mascherine

Le mascherine uccidono il mercato del "maquillage", in calo del 17% dall'inizio dell'anno. Ma a soffrire più di tutti sono le vendite di rossetto, che continuano a scendere in Francia per l'obbligo di ...

Vanessa Incontrada presa di mira dopo il red carpet a Venezia. Ma Selvaggia non ci sta e prende le parti della diva e paladina del “body positive”. Dopo un red carpet da urlo a Venezia Vanessa Incontr ...Le mascherine uccidono il mercato del "maquillage", in calo del 17% dall'inizio dell'anno. Ma a soffrire più di tutti sono le vendite di rossetto, che continuano a scendere in Francia per l'obbligo di ...