Il terribile racconto del maresciallo che ha soccorso Willy: 'Tra le scene più cruente viste in anni di servizio' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'Willy? Una scena disperata, tra le più cruente della mia carriera'. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è il maresciallo Antonio Carella, tra i primi a soccorrere il 21enne ucciso durante ... Leggi su globalist

albertocaldana : Il terribile racconto del maresciallo che ha soccorso Willy: 'Tra le scene più cruente viste in anni di servizio' - globalistIT : - Gatta_Menta : @JohannesBuckler Grazie anche per questo racconto. L'iniquità delle carte che le persone si ritrovano in mano è terribile. - GradCarre : @paulre01 @JoeWolve confermato quanto già testimoni dicevano il giorno dopo. La cosa terribile è leggere anche i de… - EcoLunigiana : #Lunigiana - Sabato 12 settembre il ricordo del terribile terremoto del 1920 “A 100 anni dal terremoto” che vedrà i… -

Ultime Notizie dalla rete : terribile racconto "Saltavano sul corpo inerme di Willy": i racconti dei testimoni sulla terribile notte di Colleferro Il Tempo Liliana Segre: “L’omicidio di Willy mi ha suscitato ricordi terribili”

Liliana Segre sull'omicidio di Willy: "Terribile, c'è troppo odio nella nostra società". La senatrice a vita Liliana Segre che, proprio oggi 1o settembre compie 90 anni, ha commentato, in un’intervist ...

Corrado Formigli: “Piazzapulita indipendente dai politici, da noi non vengono volentieri”

Appuntamento per giovedì 10 settembre riparte, alle 21.15, su La7. Piazzapulita riparte da qui, dal racconto di un'Italia che tenta di rimettersi in piedi dopo i mesi più difficili, nella speranza di ...

Liliana Segre sull'omicidio di Willy: "Terribile, c'è troppo odio nella nostra società". La senatrice a vita Liliana Segre che, proprio oggi 1o settembre compie 90 anni, ha commentato, in un’intervist ...Appuntamento per giovedì 10 settembre riparte, alle 21.15, su La7. Piazzapulita riparte da qui, dal racconto di un'Italia che tenta di rimettersi in piedi dopo i mesi più difficili, nella speranza di ...