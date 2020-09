Il Sì punta sul silenzio assenso, adesso tocca ai dissidenti fare casino (Di giovedì 10 settembre 2020) Probabilmente ve ne siete dimenticati, e certo non è colpa vostra, ma alla fine della prossima settimana in Italia si voterà un referendum costituzionale. In un silenzio tanto più surreale se paragonato al casino assordante della volta precedente, sulla riforma del 2016. È evidente che qualcosa non torna. Se allora, infatti, era stato il principale promotore della riforma, l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, a cercare fino all’ultimo di mobilitare i suoi sostenitori, affrontando personalmente in diretta tv dibattiti di ogni genere e con ogni sorta di avversari (da Ciriaco De Mita a Gustavo Zagrebelsky), questa volta, caso più unico che raro, sono gli stessi promotori della riforma a disertare le tribune elettorali, a negarsi a trasmissioni televisive e radiofoniche, a rifuggire gli ... Leggi su linkiesta

I test sul vaccino anti-coronavirus condotti da AstraZeneca e Oxford, su cui l'Italia sta puntando per avere le prime dose disponibili entro la fine del 2020, sono stati sospesi per una reazione "pote ...

Cosa sarebbe Pinocchio senza gli alberi? E Robinson Crusoe naufrago su un'isola di rifiuti di plastica? Un gruppo di illustratori genovesi ha preso alcune delle storie più amate dai bambini per insegn ...

