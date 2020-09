Il segreto anticipazioni: Eulalia pronta a vendicarsi, Francisca muore? (Di giovedì 10 settembre 2020) Francisca è sempre più stanca di stare in casa e vorrebbe riabbracciare il suo Raimundo ma al momento non è possibile. Intanto Matias riesce a fare in modo che Adolfo e Tomas non vengano sequestrati. Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 11 settembre 2020? Le nuove puntate della soap di Canale 5 non stanno registrando ascolti vincenti, anzi. Nonostante il traino di Uomini e Donne che continua ad accendere il pomeriggio di Canale 5, per Il segreto gli ascolti sono molto bassi tanto che Il Paradiso delle signore, in onda praticamente in sovrapposizione, riesce a fare ascolti molto simili, e presto potrebbe arrivare persino il sorpasso… Ma per il momento Canale 5 continua con questa programmazione, lasciando Il segreto dopo Uomini e Donne. A breve ... Leggi su ultimenotizieflash

redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #10settembre - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 10 settembre 2020: Carolina costretta a dire addio a Pablo ma... - #Segreto… - zazoomblog : Anticipazioni Una Vita Puntate 14-20 Settembre 2020: Ledesma e il Segreto di Emilio! - #Anticipazioni #Puntate #14… - redazionetvsoap : Alla ricerca della verità... #IlSegreto #Anticipazioni - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2020 - #Beautiful #Segreto #Anticipazioni… -