Il Segreto anticipazione 10 settembre 2020: Don Ignacio ha un segreto e… (Di giovedì 10 settembre 2020) Il segreto, anticipazioni dell’episodio di giovedì 10 settembre 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il segreto, Carolina è distrutta perché Pablo deve andare via al più presto e parla del suo dramma con le sue sorelle. Rosa ha raccontato quanto è accaduto ad ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazione Il Segreto anticipazione 9 settembre 2020: la Marchesa scopre che... Velvet Gossip Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 10 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, Carolina è costretta a dire addio a Pablo e ignora che suo padre nasconda un segreto. Ind ...

Toglie la maglietta per coprire un cane randagio infreddolito: lo splendido gesto in stazione

È poesia o solo televisione? Poco importa: Che Ci Faccio Qui è splendido Il programma di Rai3 di Domenico Iannacone si conferma in stato di grazia e mette in crisi una storica discussione intellettual ...

Vediamo insieme le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto del 10 settembre 2020. Nell'Episodio della Soap, Carolina è costretta a dire addio a Pablo e ignora che suo padre nasconda un segreto. Ind ...È poesia o solo televisione? Poco importa: Che Ci Faccio Qui è splendido Il programma di Rai3 di Domenico Iannacone si conferma in stato di grazia e mette in crisi una storica discussione intellettual ...