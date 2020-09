Il ritorno di Fabio Fognini, oggi in diretta tv da Kitzbuhel su Supertennis (Di giovedì 10 settembre 2020) Rientro alle competizioni per Fabio Fognini, per anni numero 1 d'Italia, che torna in campo dopo l'operazione ad entrambe le caviglie a cui si è sottoposto durante il lockdown dei mesi scorsi. Lo ... Leggi su leggo

leggoit : Il ritorno di Fabio Fognini, oggi in diretta tv da Kitzbuhel in diretta su Supertennis - Ilsuperbo89 : Non manca molto:tra poco torna in campo Fabione nostro.Parte il countdown in attesa del suo match. Torna il nostro… - marcoamabili : Domani il ritorno in campo di Fabio #Fognini, a metà pomeriggio a #Kitzbuhel contro lo svizzero Huesler (ultimo match sul centrale) #ATP - CatelliRossella : Andata e ritorno, la storia di un figlio raccontata da Fabio Geda e Enaiatollah Akbari - gianko27 : @fufo56 Speriamo ?? Mi aspettavo qualcosa di più dalla nuova proprietà.. Almeno un netto cambio dirigenziale! Stiamo… -