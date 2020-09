Il retroscena: “Sono stato vicino ad una squadra italiana in passato”, Van Gaal confessa (Di giovedì 10 settembre 2020) L’ex allenatore di Ajax, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United Louis Van Gaal ha parlato del calcio italiano durante il premio Fair Play a Firenze: “E’ la prima volta che l’ho amato, perché una volta il calcio italiano era conosciuto come un calcio difensivo. De Ligt? E’ un grande talento, ma è anche giovane. Potrà diventare meglio di Chiellini e Bonucci, ha bisogno di tempo. Se c’è mai stata la possibilità di allenare in Italia? All’inizio della mia carriera, prima di andare al Barcellona. In quale squadra? Il Milan“.L'articolo Il retroscena: “Sono stato vicino ad una squadra italiana in passato”, Van Gaal confessa CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

