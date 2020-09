Il retroscena: Mancosu, il Monza ora può anche uscire allo scoperto (Di giovedì 10 settembre 2020) Marco Mancosu e il Monza. Dalle profonde riflessioni sulla possibilità di pagare la clausola da tre milioni per il centrocampista offensivo alla scelta di uscire allo scoperto. Cosa che probabilmente il Monza farà nei prossimi giorni, avendo individuato in Mancosu l’interprete perfetto per dare l’assalto alla Serie A. Vedremo gli sviluppi, per il Lecce sarebbe una grande perdita. Ma il Lecce può farci poco, almeno fino al 20 settembre, avendo messo una clausola che non dà adito ad alcun tipo di equivoco. Foto: youtube Serie A L'articolo Il retroscena: Mancosu, il Monza ora può anche uscire allo scoperto ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Mancosu Il retroscena: Mancosu, il Monza ora può anche uscire allo scoperto alfredopedulla.com