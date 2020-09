Il Real Madrid scarica Bale: paga mezzo stipendio a chi lo vuole (Di giovedì 10 settembre 2020) Da match winner grazie al suo fantastico goal nella finale di Champions League contro il Liverpool nel 2018, a epurato di lusso. Gareth Bale non rientra più nei piani del Real Madrid che, pur di sbarazzarsene, sarebbe disposto a pagare metà del stipendio a chi volesse acquistarlo. Il rendimento dell’attaccante gallese in questa stagione è stato disastroso con sole 20 partite, tre goal e due assist. Da qui la decisione delle merengues di metterlo sul mercato contribuendo al pagamento di metà del suo faraonico stipendio (15 milioni a stagione). Al momento solo la Premier League potrebbe permetterselo con il Tottenham di José Mourinho dal quale il gallese è stato acquistato dal Real ... Leggi su sport.periodicodaily

