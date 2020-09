"Il problema in Italia è la cultura fascista": ecco chi c'è dietro al post di Chiara Ferragni su Willy Monteiro (Di giovedì 10 settembre 2020) L'influencer ha condiviso su instagram un post del profilo @spaghettipolitics contro l'aggressione a Willy Monteiro, portandone alla ribalta i contenuti Chi lavora dietro il profilo instagram "@spaghettipolitics"? L'autrice, impegnata a diffondere all'estero notizie di attualità Italiana e divenuta famosa a seguito del post di condanna della cultura fascista nella vicenda Willy Monteiro, si racconta a Mashable Italia Leggi su it.mashable

MaxSalini : La nuova sfida da affrontare è nel Mediterraneo, dove la Turchia si è sostituita all’Ue e all’Italia, inesistente c… - Linkiesta : È il momento di fare una scelta culturale, di modello di vita, di equità sociale. Bisogna scegliere adesso perché l… - BiancoliRosella : RT @conteDartagnan: Di ragazzotti palestrati che non lavorano ma che hanno macchinoni soldi e vite da nababbi ce ne sono tanti in Italia ma… - el_flaco75 : @OttoemezzoTW @beppesevergnini @Corriere @welikeduel @zdizoro @La7tv Solo Servegnini ha parlato di un problema coca… - SecondoVangelo : @Fillu84 @AScarfogliero @Armadillina Il compitino lo avete imparato voi che pensate che qualsiasi problema in Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : problema Italia Vaccino Coronavirus, lo stop di AstraZeneca. Il problema su uno dei volontari la Repubblica "O tutti o nessuno": Malagò coi presidenti contro la riforma dello sport

"Tra le cose che non possono essere accettate dell'ultima bozza del Testo unico di riforma dello sport, la prima riguarda il limite dei mandati: la posizione del Coni, a prescindere dall'interpretazio ...

Golf – Open d’Italia: la 77ª edizione Allo Chervò San Vigilio

Una storia iniziata 95 anni fa con la prima rassegna (1925 al Golf Club Alpino di Stresa, sul Lago Maggiore) di un torneo iconico entrato a far parte, dal 1972, dell’European Tour. L’Open d’Italia non ...

"Tra le cose che non possono essere accettate dell'ultima bozza del Testo unico di riforma dello sport, la prima riguarda il limite dei mandati: la posizione del Coni, a prescindere dall'interpretazio ...Una storia iniziata 95 anni fa con la prima rassegna (1925 al Golf Club Alpino di Stresa, sul Lago Maggiore) di un torneo iconico entrato a far parte, dal 1972, dell’European Tour. L’Open d’Italia non ...