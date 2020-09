Il principe Harry sta male: che succede? Le parole del chirurgo (Di giovedì 10 settembre 2020) Dalla nascita del primogenito Archie, il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno avuto un attimo di pace. Da sempre la coppia è sotto i riflettori, i Reali inglesi non hanno mai accettato del tutto Meghan a corte, poi il matrimonio. Poi Meghan sotto i riflettori per il post gravidanza e adesso, ad essere bersaglio delle critiche, suo marito Harry. Il principe Harry: secondo i tabloid è un po’ trascurato Questa volta però si parla di Harry Windsor per, incredibile ma vero, un difetto fisico. Dopo suo fratello William, anche a lui è toccato fare i conti con questo problema e i rumors non lasciano spazio a nessun dubbio. Anche il secondogenito di Carlo e Lady D. è stato afflitto dalla calvizie. Il Daily Mail ha chiesto addirittura il parere di un esperto circa la calvizie che ha ... Leggi su velvetgossip

in_louisarms : RT @riccialticci: @sbrinzii 'Sembra che le stia mangiando la faccia, no?' osservò Ginny in modo distaccato. 'Ma suppongo che debba affinare… - smirksclue : RT @riccialticci: @sbrinzii 'Sembra che le stia mangiando la faccia, no?' osservò Ginny in modo distaccato. 'Ma suppongo che debba affinare… - sbrinzii : RT @riccialticci: @sbrinzii 'Sembra che le stia mangiando la faccia, no?' osservò Ginny in modo distaccato. 'Ma suppongo che debba affinare… - riccialticci : @sbrinzii 'Sembra che le stia mangiando la faccia, no?' osservò Ginny in modo distaccato. 'Ma suppongo che debba af… - zazoomblog : Principe Harry coinvolto in un incidente completamente ubriaco - #Principe #Harry #coinvolto #incidente -