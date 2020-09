Il primo episodio di Grey’s Anatomy 17 conterrà scene inedite della 16ª stagione: le prime anticipazioni (foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) Non sarà semplice creare una trama fondata sul racconto dell’attualità più stretta, ma Grey’s Anatomy 17 non rinuncerà alle storie di finzione che i suoi sceneggiatori avevano scritto per l’ultima parte della sedicesima stagione. Almeno parte di esse sarà recuperata all’inizio di Grey’s Anatomy 17, con l’inclusione di alcune scene della sedicesima stagione che sono rimaste sulla carta a causa dell’interruzione delle riprese dovuta al lockdown. In Grey’s Anatomy 17 ci sarà dunque il tema della pandemia di Coronavirus, ma continueranno parallelamente ad essere sviluppate le trame che avremmo visto negli ultimi episodi ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : primo episodio Yellowstone 2, la recensione del primo episodio della serie tv con Kevin Costner Sky Tg24 Raised by Wolves, ecco una nuova scena in anteprima del quarto episodio "Nature's Course"

La serie HBO Max Raised by Wolves non ci ha messo molto a conquistare gli spettatori che ora attendono con grande impazienza di scoprire cosa accadrà nel quarto episodio intitolato Nature's Course, di ...

Helstrom, demoni e serial killer nelle sinossi della nuova serie Marvel

Il primo trailer di Helstrom ci ha permesso di dare un primo sguardo alla serie prodotta da Hulu. Nelle scorse ore inoltre sono state condivise le prime informazioni su cinque puntate della prima stag ...

