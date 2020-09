Il Premio Ischia per la comunicazione sostenibile a Sky Tg24, promotore della campagna Un mare da salvare (Di giovedì 10 settembre 2020) È stato assegnato a Sky Tg24 il riconoscimento del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo in collaborazione con Terna alla “comunicazione sostenibile”. Sky Tg24 è stato promotore della campagna “Un mare da salvare” per la lotta contro l’inquinamento marino con una iniziativa che vide volti della tv, dipendenti, abbonati e attivisti unirsi a Legambiente sui litorali italiani per recuperare dalle spiagge mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica e rifiuti di vario genere. Il Premio, nato nel 2018 in collaborazione con la Fondazione ed il Premio Ischia, riveste una particolare rilevanza ... Leggi su ildenaro

