Il porto di Beirut non trova pace, come la politica libanese (Di giovedì 10 settembre 2020) Non c’è tregua per Beirut. Ancora una volta il porto. Un altro incendio alle 13:30 di ieri ha messo in allarme la città. Per cinque ore vigili del fuoco e soldati dell’esercito sono stati impegnati nel domare le fiamme divampate in un deposito di olii alimentari e copertoni nel duty free, appena fuori dalla zona rossa, quella della doppia esplosione che il 4 agosto è stata causa di circa 200 morti, 7mila feriti e della devastazione di Beirut. L’esercito ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

