«Il paese si è rotto». Così Corrado Stajano lascia il Corriere della Sera (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo più di trent’anni, ecco un divorzio che segna la fine di un’era: Corrado Stajano lascia il Corriere della Sera. Il giornalista e scrittore novantenne lo ha comunicato attraverso una lettera al presidente della Rcs Urbano Cairo. L’unico commento che il sito Professione Reporter riesce a strappargli è: «Il paese si è rotto». Non dà spazio a polemiche, aggiunge solo: «Ho scritto al presidente, perché il direttore del Corriere io non lo conosco, non l’ho mai visto!». Sono mesi, ricostruisce ancora Professione Reporter, che la firma di Stajano, nato a Cremona nel 1930 e tra qualche giorno novantenne, non compare sulle ... Leggi su open.online

