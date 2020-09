Il nuovo album di Roby Facchinetti, con il singolo e un romanzo presto in libreria: tutte le date (Di giovedì 10 settembre 2020) Il nuovo album di Roby Facchinetti arriva a sorpresa il 25 settembre. L’annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali dell’ex Pooh, che ha rivelato tutti i particolari del ritorno musicale e di quello letterario, che inaugurerà con il rilascio di un libro intitolato Katy Per Sempre. Il suo nuovo corso artistico sarà inaugurato dal rilascio di un singolo, Fammi Volare, che sarà disponibile in radio e in tutte le piattaforme di streaming a cominciare dall’11 settembre. Il brano è stato composto durante il lockdown, quando l’artista ha iniziato a lavorare all’album live Inseguendo La Mia Musica. Il triplo live sarà rilasciato il 25 settembre e conterrà anche 4 inediti, ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album Bruce Springsteen torna con un nuovo album, s'intitola “Letter to You" HEYJUDE Magazine The Struts e Robbie Williams: fuori il singolo "Strange Days"

I The Struts, la band più glamour del pianeta, tornano con un nuovo singolo inedito che farà impazzire I fan. Il brano, già disponibile negli store digitali, si intitola “Strange Days” e ad accompagna ...

Maestro Pellegrini, da venerdì 11 settembre esce il nuovo ep “Fragile, Vol. 2”

Dall’11 settembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “FRAGILE, VOL.2” (Blackcandy Produzioni), il nuovo EP di MAESTRO PELLEGRINI e volume numero 2 del suo primo disco solista. Precedut ...

